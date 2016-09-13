Йошкар-Ола, 13 сентября, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Бесконтрольное размещение предвыборных агитационных материалов в троллейбусах Йошкар-Олы затрудняет обзор салона водителям, создавая угрозу безопасности пассажиров, считает директор МП «Троллейбусный транспорт» Александр Ляпунов.

В общественном транспорте

Руководство МП приняло решение очистить салоны от листовок и просит не расценивать эту меру как воспрепятствование тому или иному кандидату в агитации и не делать ее предметом политических манипуляций, говорится в обращении Ляпунова, опубликованном на сайте предприятия.

МП готово размещать агитационные материалы в подвижном составе, однако законодательно это допускается только с разрешения собственника подвижного состава. В то же время «представители некоторых кандидатов начали самовольно размещать агитационных материалы в салонах троллейбусов — без заключения каких-либо официальных договоров и согласования мест расклейки предвыборной агитации. При этом они не руководствуются ни здравым смыслом, ни элементарной заботой о собственных избирателях», — полагает директор троллейбусного парка.

Руководитель отмечает, что некоторые окна оказались заклеены практически полностью, а это недопустимо для обеспечения комфортной перевозки и безопасности пассажиров. По его словам, предприятие соблюдает принцип равного доступа всем политическим силам к средствам агитации, но одновременно и заботится о комфорте и безопасности пассажиров. «Предприятие настаивает, чтобы троллейбусы рассматривались не как средство для бесплатного размещения агитационных материалов, а, прежде всего, как средство повышенной опасности, ответственность за состояние которого целиком и полностью возложена на собственника», — подчеркивает Ляпунов.

Напомним, с началом периода предвыборной агитации кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Казанков обратил внимание на то, что в троллейбусах Йошкар-Олы все материалы представляют только Ларису Яковлеву от «Единой России». 16 августа Казанков направил договор на право размещения материалов директору МП «Троллейбусный транспорт». 25 августа, «несмотря на то, что руководство троллейбусного парка саботирует подписание договора», активисты начали расклейку плакатов Казанкова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе Марий Эл посетил член ЦИК России с правом решающего голоса Василий Лихачев, поскольку регион попал в список проблемных перед выборами.

На заседании в сентябре глава ЦИК Элла Памфилова назвала Марий Эл в числе проблемных регионов, где наблюдается злоупотребление административным ресурсом в ходе предвыборной кампании.

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