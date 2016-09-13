Филадельфия, США, 13 сентября, 2016, 23:22 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама, похоже, решил подменить Хиллари Клинтон в президентской гонке и сделал ряд громких заявлений в адрес России и её президента Владимира Путина, выступая сегодня, 13 сентября, перед сторонниками Клинтон в Филадельфии.

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Напомним, Клинтон приостановила свою избирательную компанию после того, как упала в обморок в Нью-Йорке на траурной церемонии в память жертв террористических актов 11 сентября 2001 года. Врачи Клинтон заявили, что у демократического кандидата диагностирована пневмония. Если самочувствие Клинтон улучшится, то она продолжит свою избирательную кампанию 16 сентября.

Пока Клинтон отдыхает, её однопартиец Обама вынужден вести кампанию демократов. Выступая в поддержку Клинтон в Филадельфии, он раскритиковал Трампа за то, что он дал интервью российскому телеканалу RT.

Также Обама ответил на критику Трампа, который в интервью RT назвал действующего президента США слабым лидером, поставив ему в пример Владимира Путина, у которого рейтинг 92%.

«Он говорит: посмотрите, у него поддержка 92%. У Саддама Хусейна была поддержка 90%», — сказал Обама.

«Что-то не то творится в Республиканской партии. Сейчас их номинант поддерживает этого парня, говоря, что он сильный лидер, потому что он вторгается в маленькие страны, сажает своих оппонентов, контролирует прессу, отправляет свою экономику в долгую рецессию», — отметил американский президент.

Напомним, Саддам Хусейн был президентом Ирака с 1979 по 2003 год. После терактов 11 сентября 2001 года США объявили войну терроризму. И хотя не было никаких свидетельств того, что Ирак поддерживает террористов, США в 2003 году вторглись в эту страну. Режим Хусейна был уничтожен, а сам он взят в плен и повешен после постановочного суда.