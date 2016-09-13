Манчестер, Великобритания, 13 сентября, 2016, 23:11 — ИА Регнум. Футбольный матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между английским клубом «Манчестер Сити» и немецкой «Боруссией» из Менхенгладбаха перенесен из-за сильного ливня, сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.

rusrep.ru Ливень сорвал матч.

Встреча команд в рамках группы С должна была состояться 13 сентября в Манчестере в 21:45 мск. Поле пришло в непригодное для игры состояние.

О новой дате и времени проведения матча между командами пока ничего не сообщается.

В другом футбольном матче группы С испанская «Барселона» должна сыграть на своем поле с шотландским клубом «Селтик». А в Мюнхене российский «Ростов» встречается с местной «Баварией».