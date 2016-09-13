Москва, 13 сентября, 2016, 22:56 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 13 сентября.

sport-express.ru Шайба

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Слован» (Братислава, Словакия) 3:2 Б (2:1 0:1 0:0 0:0 1:0)

Б (2:1 0:1 0:0 0:0 1:0) «Авангард» (Омская область) — «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 4:1 (1:1 1:0 2:0)

(1:1 1:0 2:0) «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 5:4 (0:1 1:2 4:1)

(0:1 1:2 4:1) СКА (Санкт-Петербург) — «Северсталь» (Череповец) 4:0 (2:0 1:0 1:0)

(2:0 1:0 1:0) «Динамо» (Рига, Латвия) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 1:3 (0:0 1:0 0:3)

«Авангард» опять возглавляет Восточную конференцию.

Магнитогорский «Металлург» проявил волю во встрече с минским «Динамо», а персонально Сергей Мозякин забросил в чемпионатах страны свою 429-ю шайбу и обошел Бориса Михайлова. Мозякин лучший из всех, а «Металлург» на Востоке второй.

СКА снова вышел в лидеры дивизиона Боброва, одержав крупную сухую победу.

Завтра, 14 сентября, в КХЛ будет сыграно четыре матча.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.