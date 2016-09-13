Тель-Авив, Израиль, 13 сентября, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Бывший президент Израиля Шимон Перес, госпитализированный с подозрением на инсульт, введен медиками в состояние искусственной комы, сообщает «Девятый канал» израильского телевидения.

Chatham House Шимон Перес

Шимон Перес подключен к аппаратам обеспечения жизнедеятельности. Состояние 93-летнего политика врачи оценивают как стабильно тяжелое. Такое решение медики обосновали желанием избегнуть лишнего риска.

Шимон Перес является девятым президентом государства Израиль. Этот пост он занимал с июля 2007 по июль 2014 года. Со 2 января 2013 года считался старейшим действующим руководителем государства на планете.