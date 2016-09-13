Эр-Рияд, 13 сентября, 2016, 22:49 — ИА Регнум. Саудовская Аравия приветствует достигнутое при посредничестве России и США перемирие в Сирии и призывает сирийское правительство соблюдать его, передаёт The Associated Press.

Саудовская Аравия

В заявлении, опубликованном официальным агентством печати королевства, МИД КСА говорит, что с интересом наблюдает за прекращением огня и надеется, что оно поможет облегчить страдания «братского сирийского народа».

Эр-Рияд рассчитывает на возобновление переговоров, направленных на обеспечение мирного политического перехода в Сирии в соответствии с резолюциями ООН.

Саудовская Аравия, которая поддерживает повстанцев, считает, что политический переход невозможен, если президент Сирии Башар Асад не уйдёт в отставку.