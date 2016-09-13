Ташкент, 13 сентября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Одну из самых известных ташкентских мечетей назовут в честь первого президента республики Ислама Каримова, сообщила на своей страничке в Facebook Лола Каримова-Тилляева, дочь покойного главы государства.

kremlin.ru Ислам Каримов

«По предложению духовных деятелей и широкой общественности было принято решение переименовать мечеть на «Ислом ота» в память о первом президенте Узбекистана, моем отце Исламе Каримове», написала Каримова-Тилляева.

Данная мечеть сильно пострадала во время пожара около года назад, ее долго отстраивали вновь и теперь она снова открыта для верующих.

По некоторым данным, в восстановление мечети свои средства вложили Лола Каримова-Тилляева и ее супруг Тимур Тиллаев.

Президент Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.