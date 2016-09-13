Москва, 13 сентября, 2016, 22:28 — ИА Регнум. Один из задержанных за стрельбу из свадебного кортежа в Москве оказался работником региональной прокуратуры, сообщают «Известия» со ссылкой на помощника руководителя столичного ГСУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Александра Никитина.

Шеврон «Прокуратура России»

Всвязи с этим московское управление СК России забрало у полицейских дело, возбужденное по факту стрельбы на Каширском шоссе.

Напомним, московская полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» по факту стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа на юге Москвы.

Двое подозреваемых были задержаны правоохранителями. Сейчас устанавливаются дополнительные обстоятельства преступления. Рассматривается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

11 сентября были зафиксированы два случая стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Участники первого случая на Ленинградском проспекте были задержаны, сотрудники полиции опросили водителя и пассажиров.

Во втором случае «стреляющей свадьбы» водители и пассажиры автомобилей марок Bentley, Maybach и трех Porshe, стреляли в воздух. Три машины были остановлены на Новоцарицынском шоссе, у КПП парка «Царицыно», четвертую машину правонарушителей задержали на улице Каспийской. У водителей и пассажиров были изъяты три травматических пистолета.