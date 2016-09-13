Вашингтон, 13 сентября, 2016, 22:22 — ИА Регнум. Президент США Барак Хуссейн Обама вновь обрушился с критикой на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в то время, пока кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон оправляется от падения в Нью-Йорке.

Демократы vs Республиканцы

Сегодня, 13 сентября, выступая в Филадельфии в поддержку Клинтон, Обама раскритиковал Трампа за то, что он дал интервью российскому телеканалу RT.

Напомним, Трамп по телефону отвечал на вопросы журналиста Ларри Кинга, который ведет шоу PoliticKing на телеканале RT. В ходе интервью Трамп отверг предположение о том, что Россия может влиять на избирательный процесс в США.

После интервью Трамп заявил, что не знал, что телеканал RT финансируется из российского бюджета. Трамп и Кинг знакомы несколько десятков лет и Кинг просто попросил Трампа об интервью.

Но демократам жизненно необходимо атаковать Трампа по любому поводу, особенно, когда Клинтон рухнула в обморок на траурной церемонии в память жертв терактов 11 сентября 2011 года.

«Кто только на прошлой неделе отправился на российское национальное телевидение, где принижал наших военных и выражал свои симпатии Владимиру Путину? Он любит этого парня. Подумайте, что происходит с Республиканской партией. Они должны быть против России, авторитаризма, быть за свободу и демократию», — сказал Обама.