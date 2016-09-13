Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 14 сентября, рассмотрит законность установки мемориальной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в центре Северной столицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Протест против доски Маннергейму

Иск подал петербуржец Кузнецов П. А., ответчиком значится городское правительство. В качестве заинтересованного лица привлечен комитет по культуре. Кузнецов требует признать действия (или бездействие) Смольного в связи с появлением доски Маннергейму нарушением закона, а также убрать доску с фасада военной академии на Захарьевской улице, 22.

Истец считает, что в Северной столице нельзя устанавливать доски в память о лицах, «питавших ненависть к нашему Отечеству, несущих ему зло и несправедливость». По его мнению, обратное означает «непочтительное отношение к нашим предкам, забвение их Великого подвига как части нашего исторического наследия».

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Заметим, по информации ИА REGNUM, на предварительном заседании представители правительства фактически признали, что доска действительно появилась на Захарьевской без необходимых разрешительных документов.

К аналогичному выводу пришла и городская прокуратура, что следует из ответа депутату Заксобрания Алексею Ковалеву от главы ведомства Сергея Литвиненко.

Администрация Центрального района провела собственное обследование доски и сообщила об отсутствии нужных разрешений в городской комитет по культуре еще в начале августа.

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Однако здание Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва находится в федеральном подчинении, курируется Минобороны, так что изначально предложения об установке доски Маннергейму на фасаде дома 22 по Захарьевской улице в комитет по культуре не поступали, в связи с чем данный вопрос не рассматривался Советом по мемориальным доскам при городском правительстве. Однако, по городскому закону, Совет обязан был согласовать ее появление, чего сделано не было.

Добавим, иск против Смольного был подан еще 28 июня, через 12 дней после того, как доска Маннергейму была установлена на здании военной академии в присутствии Сергея Иванова, на тот момент главы администрации президента, и министра культуры Владимира Мединского. По общепринятой версии, инициатором появления доски финскому маршалу стало Российское военно-историческое общество, которое возглавляет Мединский.