Ереван, 13 сентября, 2016, 21:51 — ИА Регнум. В Армении подписано новое соглашение об изменениях в Избирательном кодексе, которое стороны уже окрестили «историческим». Документ подписали пять из шести партий представленных в парламенте: оппозиционные Армянский национальный конгресс, «Процветающая Армения», «Оринац Еркир», а также входящие в правящую коалицию «Дашнакцутюн» и Республиканская партия Армении.

Photolure Списки избирателей

Согласно соглашению, власти обязуются опубликовать подписанные списки принявших участие в голосовании избирателей, а также на избирательных участках будут установлены видеокамеры, которые в режиме реального времени будут транслировать весь процесс голосования и подсчета голосов. Кроме этого, в уголовном кодексе предусматривается ужесточение ответственности за фальсификации. Списки проголосовавших избирателей будут опубликованы на сайте ЦИК Армении и будут доступны для скачивания.

Представители гражданского общества — неправительственных организаций, которые осуществляют наблюдение за выборами и принимавшие активное участие в переговорах вокруг изменений в ИК, также одобрили документ, но отказались его подписать, заявив, что выполняли лишь экспертную деятельность и не желают ставить свои подписи под политическим документом. В то же время они утверждают, что изменения являются «необходимым, но не достаточным условием для проведения свободных и справедливых выборов».

«Даже несмотря на то, что избирательный кодекс содержит множество недостатков и проблем, несомненно, что подписание документа нужно оценить, как положительный шаг. Открывается действенное поле для эффективной борьбы. Для воплощения в жизнь всего этого от власти потребуются реальные усилия: власть должна предоставить четкие гарантии того, что у государства есть все средства, необходимые для проверки опубликованных избирательных списков», — подчеркнул принимавший участие в разработке документа, юрист Тигран Егорян.

В свою очередь, подписавший документ глава фракции Армянского национального конгресса в парламенте Левон Зурабян, назвал соглашение «историческим». «Это ещё не гарантия для чистых, свободных и честных выборов, это всего лишь серьезный фундамент. На его основе, путём борьбы можно достигнуть честных, свободных выборов. На этом этапе борьба привела к успеху», — отметил депутат.

Лидера партии «Процветающая Армения» Наиру Зограбян, в напоминающем «дежавю» процессе, радует только оптимизм партнёров. «Нужно справедливо признать, что документ значительно сокращает поле деятельности фальсификаторов, а мы знаем, что фальсификация выборов у нас достигла практически ювелирного уровня», — подчеркнула лидер партии и одноимённой фракции в парламенте.

Достигнутое соглашение в первую очередь историческое с точки зрения политического диалога, считает и.о. руководителя аппарата правительства — министр Давид Арутюнян. «Для меня не так важны те технические решения, которые мы нашли для повышения доверия общества, а та культура диалога, которая образовалась. Политический диалог — основа развития государства. Для нашей политической культуры — это беспрецедентное явление», — подчеркнул представитель властей на переговорах.

Это уже второе соглашение о внесении изменений в ИК, подписанное оппозиционными фракциями и представителями правящей коалиции. Первое соглашение, по утверждению Центральной избирательной комиссии, невозможно было реализовать по причине нехватки времени и технических проблем.

30 июня на внеочередном заседании парламента был одобрен законопроект «О внесении поправок и дополнений в Избирательный кодекс», который предусматривал реализацию договоренностей достигнутых между властями и оппозицией в формате 4+4+4. 17 июня «Процветающая Армения», «Оринац еркир» и Армянский национальный конгресс достигли с властями договоренности по внесению изменений в ИК: голосованию граждан по ID-картам, создание базы данных отпечатков всех 10 пальцев голосующих, доступность списков проголосовавших граждан для представителей оппозиции в течение 20 минут после подсчета голосов и он-лайн трансляция с избирательных участков. Согласно осуществленным в Избирательном кодексе изменениям устанавливалось, что в случае непринятия до 1 сентября 2016 года соответствующего решения со стороны ЦИК закон будет признан недействительным.

29 августа ЦИК признала недействительным законопроект «О внесении поправок и дополнений в Избирательный кодекс».

Публикация списков проголосовавших граждан — главное требование, выдвигаемое оппозицией на протяжении последних 13 лет. Власти не публиковали списки, мотивируя решение нарушением тайны голосования.