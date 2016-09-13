Москва, 13 сентября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Единственная возможность сформировать реальную идентичность украинской нации так или иначе связана с русской культурой, считает политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 сентября в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя введенные Украиной запреты на российские фильмы.

Представители нацистской молодежи сжигают книги в Зальцбурге, Австрия

«Единственная возможность хоть как-то сформировать реальную идентичность связана с этим русским. Всё там тянется туда. [Поэтому украинским властям] всё это [русское] надо вырвать оттуда, а тогда вообще ничего не остаётся. Главная проблема заключается в том, что никаким нормальным способом антирусскую идентичность на Украине построить нельзя. Поэтому используют ненормальные способы», — заявил Кургинян.

«Для Украины лучше крах, конвульсия и агрессия, чем победа нормального русского начала в украинской политике», — подчеркнул он.

Действия Киева политолог назвал «бессильной злобой», реакцией на потерю ключевых областей на своей территории.

«Народ [в Донбассе] восстал и без всяких непонятных персонажей показал такую кузькину мать, что уже ничего с ним не сделаешь, и поэтому [на Украине властям] приходится запрещать русские книги и всё прочее и ещё думать, что ещё запретить», — прокомментировал Кургинян.

«Что ещё запретим? «С лёгким паром» запретим. Какую-нибудь комедию запретим. Какую ещё сделать гадость? Потому что ничего по-настоящему сделать невозможно», — сказал он.

На сегодняшний день на Украине действует запрет на кино с «российской пропагандой», запрещающий более 430 фильмов и сериалов российского производства, а также закон о запрете на показ в стране российских фильмов, снятых после 1 января 2014 года.

Тем временем Совет безопасности и Министерство культуры Украины составляют список запрещенных к ввозу российских книг. Законопроект о запрете книг может быть принят до конца 2016 года.