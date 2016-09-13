Осло, 13 сентября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. В Норвегии за восемь месяцев текущего года было зарегистрировано всего 2248 мигрантов, тогда как к концу августа 2015-го года на учете в миграционном ведомстве состояло 8329 просителей убежища. Количество ищущих в Норвегии статус беженца за год упало на 73%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 13 сентября, в пресс-службе министерства юстиции и общественной безопасности.

Колючая проволока

В ведомстве отмечают, что нынешний показатель миграции — самый минимальный с 1997-го года. «Без сомнения, 2015-й был экстраординарный год. Поэтому неудивительно, что в этом году падение показателей оказалось таким значительным. В то же время, изменения, которые мы видим, нельзя связывать только с двумя последними годами», — прокомментировала министр иммиграции и интеграции Силви Листауг.

При этом, в министерстве призывают относиться к статистике внимательно. Согласно данным управления иммиграции, август сам по себе не был рекордным: в этом году за месяц в Норвегию прибыл 281 проситель убежища, в 1997-м же году их было 199. С января по август этого года зарегистрировали 2248 человек, 19 лет назад — меньше — 1178. Однако, в конце ХХ века несравнимо больше прибывало в Норвегию детей без сопровождения — 1957 человек против 241 в этом году.

По словам министра, одним из самых значительных факторов снижения волны миграции в Северную Европу стало закрытие границ в ряде стран. «При этом, вы видим, что количество въездов в Норвегию даже меньше, чем в Швецию и в Данию. В сравнении с Данией, у которой, как принято считать, в последние годы меньше беженцев, чем у Норвегии, особенно интересно. (В 2015-м году у Дании попросило убежища около 21 тысячи человек — прим. ИА REGNUM ). Мы верим, что меры, которые мы предприняли, повлияли на число просителей убежища, приезжающих в Норвегию», — заявила министр. Однако, есть шанс, что осенью ситуация все же изменится, предупредила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа то же министерство юстиции и общественной безопасности Норвегии объявило, что на границе с Россией в районе перехода Сторскуг-Борисоглебск для сокращения количества беженцев будет возведен металлический забор. Напомним, в разгар миграционного кризиса в Европе этот «арктический маршрут» получил печальную известность. Воспользовавшись ситуацией, около 5.5 тысяч сирийцев, иракцев, афганцев, рассчитывая на убежище, решили перебраться в Норвегию, пересекая границу, в том числе, и на велосипедах (пешком запрещено).

Однако на данный момент, как отмечают сами норвежские пограничники, массового наплыва беженцев нет, а в миграционный директорат Норвегии в этом году не обратился ни один проситель убежища, который бы попал в королевство таким северным путем.

Предполагается, что забор будет 200 метров в длину, 3.5 метра в высоту, с воротами. Установить его планируют до наступления холодов.