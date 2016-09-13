Жилой фонд Великого Новгорода готов к зиме на 96,7%
Великий Новгород, 13 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. В Великом Новгороде, по данным на сегодня, 13 сентября, фактическая готовность объектов жилищного фонда к работе в отопительный период составляет 96,7%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации города, об этом на большом аппаратном совещании в мэрии сообщила председатель комитета по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Оксана Тужилина.
По её словам, из 1397 многоквартирных домов полностью готовы 1351. На 13 многоквартирных домах ведутся работы по ремонту внутридомовых инженерных систем, влияющих на готовность к отопительному периоду. Недостатки, выявленные при подготовке к отопительному сезону, управляющие организации должны устранить к 15 сентября.
По словам Тужилиной, учреждения образования, физкультуры и спорта готовы на 100%, учреждения культуры — на 95%. На совещании была особо отмечена проблема задолженности управляющих организаций перед ТК «Новгородская» за потребленные ресурсы. Как сообщила Оксана Тужилина, на 12 сентября уровень оплаты в целом по всем потребителям составляет 41%. На подписание договоров с тепловой компанией и погашение долгов у управляющих организаций есть две недели.