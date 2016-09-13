Москва, 13 сентября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. Политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что Украина идёт путём всё большей конфликтности с Европой. Об этом он заявил 13 сентября в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя возможный запрет на въезд на Украину российских артистов по случаю проведения «Евровидения» в 2017 году.

«Арийская раса»

«Прежде всего, надо сказать, что Европу это сильно возмутило. Такое ощущение, что в Европе говорят: «Вы что творите? Вы что, совсем сошли с ума? Мы это не заказывали. Это перебор, остановитесь», — заявил Кургинян.

«Российских артистов пустить действительно придётся. Хотя заметьте, что Украина уже идёт путём всё большей конфликтности с Европой, которую она так обожала», — заметил политолог.

Так, Украина ранее уже заявила, что «если Россию вернут в ПАСЕ, то она (из ПАСЕ) выйдет», напомнил лидер «Сути времени».

«Оценили номер… Вот сейчас её попросили, чтобы всех пустили туда, и она если откажется, то это тоже будет соответствующий номер. Европа это тоже слышит», — сказал Кургинян.

Затрагивая вопрос украинских запретов на въезд российских артистов, а также на российские фильмы, Кургинян заметил, что, как правило, подобные меры приводят к обратному эффекту: «Чем больше будут запрещать, тем, естественно, будет больше запрос на запрещенное. Поэтому посылать надо то, что запрещено — контрабандой или как угодно…».

«Безопасность? Да, это есть. Фашистский режим опасен. И тут каждый выбирает для себя. Кто-то так, кто-то по-другому», — отметил политолог.

Напомним, что в 2015 году на Украине составили список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины». В него включены преимущественно российские артисты. Так, в списке значатся Николай Расторгуев, Иосиф Кобзон, Валерия, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Олег Газманов, Григорий Лепс и другие.

13 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о квотах европейских и национальных продуктов, предусматривающий ограничение использования российских фильмов, в том числе тех, что созданы в сотрудничестве с Россией. Тем временем Совет безопасности и министерство культуры Украины составляют список запрещенных к ввозу российских книг.