Нижний Новгород, 13 сентября, 2016, 20:43 — ИА Регнум. В Нижегородской области стартовала программа по строительству модульных домов культуры в небольших населенных пунктах. По словам губернатора Валерия Шанцева, принято решение в 2017 году построить 9 сельских ДК, а в течение трех лет — 36 в 13 районах области.

Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР Концерт в новом сельском клубе

«Таким образом, у нас появятся «кусты»: когда во главе стоит мощный культурный центр, а в меньших поселениях — не такие масштабные, но полностью обеспеченные всеми возможностями для развития творчества населения помещения», — подчеркнул глава региона.

Общая площадь типового модульного ДК более 400 кв. метров. Дом культуры включает в себя универсальный зал со сценой, кружковые комнаты (возможность для занятий имеют 4−5 кружков), помещение артистов. В здании располагается киноконцертный зал на 300 мест для проведения различных культурно-массовых мероприятий, выставочная зона, специальные комнаты для занятий хореографией, хоровым пением, репетиций вокально-инструментальных ансамблей, студия звукозаписи, художественная школа, библиотека и ЗАГС.

В центре смогут заниматься творчеством 18 творческих объединений: хоровой коллектив, ВИА, детские вокальные коллективы, детская хореографическая студия, молодежный ансамбль народной песни, молодежное любительское объединение, обучающиеся детской художественной школы. В фойе центра будет расположена зона отдыха для посетителей и картинная галерея.

В настоящее время в регионе работает два модульных типовых ДК — в поселке Новоселки Вачского района и поселке Фролищи Володарского района.

«Опыт работы первых двух Домов культуры говорит об их востребованности на селе и положительном социальном эффекте. Мы наблюдаем большой интерес со стороны жителей, у которых появился интересный досуг — танцы, пение, рисование, театральные постановки и многое другое, возрождаются традиции, удивительные таланты раскрываются», — заявил заместитель губернатора Дмитрий Сватковский.