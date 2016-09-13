Москва, 13 сентября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. Поджог здания студии телеканала «Интер» — один из эпизодов процесса радикализации украинского истеблишмента, уверен политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 13 сентября в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Такие вот процессы — это «пожирание [революцией] своих детей». Как вот говорят: революция пожирает своих детей, своих вождей. Смысл заключается в следующем: каждый процесс типа украинского имеет свойство саморазвития», — заявил Кургинян.

Происходящее на Украине политолог сравнил с событиями Великой французской революции: «Как было во Франции — сначала там были жирондисты, Мирабо и прочие. Их убивают, приходит Дантон. Дантона убивают — приходит Робеспьер. Это называется пожирание [революцией] своих детей — саморадикализация».

«Мы наблюдаем не просто какое-то отдельное частное явление или психоз господина Порошенко — это своим чередом. Мы наблюдаем саморадикализацию», — подчеркнул Кургинян.

«Интер» участвовал в этом поле антирусском? Теперь пожирают «Интер». Он же тоже участник этого процесса. Потом пожрут тех, кто пожрал «Интер». Пожирают умеренных», — отметил он.

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По мнению лидера «Сути времени», кураторы украинской политики всячески подогревают развитие событий в данном направлении на Украине:

«Куда это заточено? Это заточено на Украину. Они боятся, что любая умеренная сила, не оголтело, не радикально бандеровская, сможет перехватить процесс».

«Украина устала. Значит, выбивают все эти силы умеренные, чтобы остались одни радикалы. Для этого атакуются средства массовой информации — запрещенный прием: никто никогда, решая политзадачи, не уничтожает СМИ — и начинают радикализировать процесс», — заявил Кургинян.

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Напомним, что днем 4 сентября неизвестные забросали дымовыми шашками здание студии телеканала «Интер» в центре Киева. В здании начался сильный пожар, сотрудники телеканала были эвакуированы, однако несколько человек пострадали от резкого запаха, в связи с чем были доставлены в больницы.

Поджог совершили «активисты», которые ранее проводили перед зданием канала митинги и жгли шины из-за того, что телеканал, по их мнению, занимает недостаточно «проукраинскую» позицию.