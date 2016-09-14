Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 13:47 — ИА Регнум. X Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест» состоится в Санкт-Петербурге, несмотря на отсутствие государственного финансирования. 12 сентября в Комитете по культуре Санкт-Петербурга подтвердили, что возместить затраты на проведение фестиваля в этом году не представляется возможным. Однако, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор смотра Дмитрий Яковлев, необходимый минимум удалось собрать в соцсетях.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» Брехт Эвенс (Бельгия)

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О том, что проведение юбилейного «Бумфеста» Комитет по культуре субсидировать не намерен, в дирекции фестиваля узнали в начале августа, но причины решения оставались неизвестными. Устные комментарии для ИА REGNUM пресс-служба Комитета давать отказалась. Ответ на официальный письменный запрос был получен 12 сентября.

Из ответа следует, что причина отказа — ограниченный лимит денежных средств, предусмотренный на проведение подобных культурных мероприятий:

«21.07.2016 в целях оказания финансовой поддержки фестивалю заявка на его проведение была рассмотрена на заседании экспертной комиссии. Фестиваль получил положительную оценку членов экспертной комиссии. Однако в связи с ограниченным лимитом средств на целевой статье расходов «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение фестивалей и конкурсов в области культуры и искусства» возмещение затрат на проведение фестиваля в настоящее время не представляется возможным».

В сообщении также отметили, что, «принимая во внимание художественную значимость фестиваля», экспертная комиссия будет готова возместить затраты на проведение «Бумфеста» в случае, если дополнительные средства в вышеназванную целевую статью всё же поступят.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» Tipatzeha (Россия)

Собирать деньги на юбилейный фестиваль комиксов было решено в социальных сетях. Как отметил организатор «Бумфеста» Дмитрий Яковлев, смотр должен был быть проведён в любом случае, ведь международные гости уже купили билеты и сделали визы.

Сегодня до начала фестиваля остаётся всего один день. Но проекте полностью готов к реализации. К тому же, общественную поддержку, в отличие от государственной, «Бумфест» всё же получил.

«В соцсетях мы собрали 292 301 рубль, это меньше, чем нам нужно, но будем справляться. В прошлом году Комитет по культуре поддержал наш фестиваль субсидией в размере 600 тысяч рублей. Мы объявили у себя на сайте, что «Бумфесту» нужно минимально хотя бы 300 тысяч. Эта сумма оказалась собрана практически в полном объёме», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Яковлев.

Пресс-служба фестиваля «Бумфест» Графический репортаж Джо Сакко

Несмотря на урезанные расходы и рост цен, организаторы надеются, что на проведении «Бумфеста» это в конечном итоге никак не отразится:

«Мы сократили рекламу; полиграфию — то есть если раньше был буклет, в этом году не будет буклета, были афиши большого формата, теперь нет; плюс, немного экономим на оформлении выставок. Но фестиваль состоится, приедет много гостей из-за рубежа, и посетителей ожидает более чем насыщенная программа».

Напомним, X Международный фестиваль авторских комиксов «Бумфест» откроется 15 сентября в Музее-усадьбе Гавриила Державина на набережной реки Фонтанки. Кроме того, выставки фестиваля пройдут в галереях и библиотеках города. Всего в рамках «Бумфеста» будет открыто 12 выставок, в Россию приедут более 20 гостей из десятка стран мира.

Свои книги российским любителям комиксов представят Осхиль Юнсен из Норвегии, автор романа «Полеш открывает музей»; Ричард Макгуайр из США, автор романа «Здесь»; Гари Бейсман из США, работавший в журнале New Yorker и на студии Дисней; Мавил из Германии, автор недавно выпущенного издательством «Бумкнига» комикса «Киндерланд», и многие другие.