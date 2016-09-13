Москва, 13 сентября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации прокомментировало внесение евросоюзной и украинской соли в список запрещенных ко ввозу в Россию продуктов. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 13 сентября, пресс-служба Минсельхоза РФ.

Dubravko Sorić Соль

В ведомстве подчеркнули, что полный запрет импорта соли с Украины и из Европейского союза никак не скажется на внутреннем обеспечении России данным продуктом.

Годовая добыча соли в России составляет 3,6 млн тонн. При этом российские производители, по данным Минсельхоза, вполне могут нарастить добычу до 6,1 млн тонн в год. Речь идет о пищевой соли и соли технической.

Ежегодное потребление пищевой соли в России составляет 1,3 млн тонн, технической соли — около 4 млн тонн.

В Минсельхозе уверены, что запрет на импорт соли с Украины и из ЕС поддержит российского производителя и никак не скажется на росте цен на соль.

Ограничения на ввоз соли с Украины и из ЕС начнут действовать только с 1 ноября этого года.