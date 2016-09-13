Москва, 13 сентября, 2016, 19:51 — ИА Регнум. Выборы 2016 года не приведут к кардинальным политическим переменам, даже несмотря на большие изменения как в социально-экономических условиях, так и в самом избирательном процессе. «Единая Россия» имеет уверенное преимущество по одномандатным округам, а оппозиционные партии к выборам подготовиться так и не смогли. В конечном счете можно прогнозировать, что после выборов значение Государственной думы в политической жизни страны не изменится и перемены она не возглавит — «центр тяжести» политических решений по-прежнему останется в правительстве и администрации президента. Об этом 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил глава Центра экономических и политических реформ Николай Миронов.

Советский плакат «Все на выборы!»

«Выборы грядущие и выборы 2011 года — совершенно разные. И те, и другие выборы были в условиях протеста — впрочем, сейчас протест более социально-экономический, а тогда был более политический. В то же время и тогда, и сейчас рейтинги у «Единой России» достаточно низкие. На этом фоне выделяются два очень существенных отличия», — заявил Миронов.

Первое из них проистекает из изменений в самой избирательной системе, указал политолог. «Если сейчас была бы пропорциональная система, то «Единая Россия» получила бы мало, и ей пришлось «накручивать» голоса за счет административного ресурса — что в прошлый раз и было. Сейчас этого можно не делать, так как «Единая Россия» берет преимущество по одномандатным округам», — уверен Миронов.

В свою очередь, все оппозиционные партии, включая парламентские, в течение пяти лет знали, что выборы будут проходить по одномандатным округам, но так и не подготовили для этого своих кандидатов

«Оппозиция так и не подготовила кандидатов-одномандатников и во многих случаях не смогла справиться с мощнейшим административным ресурсом, который был в начале кампании при регистрации кандидатов», — пояснил эксперт.

«Это претензия к оппозиции, но не только к ним, конечно. Также это претензия и к «Единой России», которой проще победить в одномандатных округах, выставив там узнаваемого человека, либо добившись его узнаваемости с помощью телевидения, чего не может себе позволить оппозиция», — указал Миронов.

Тем не менее существует достаточно много регионов, «в которых есть конкурентные округа, где ситуация непростая и борьба кипит, а претензий к власти много», — отметил глава ЦЭПР.

Так, острая борьба развернулась в Бурятии и Якутии. При этом в Бурятии особенно сложная ситуация сложилась вокруг Михаила Слипенчука и Алдара Дамдинова. «Слипенчук был в ЕР, сейчас он в Партии Роста, и у него есть хорошие шансы пройти. Ему противостоит министр образования Дамдинов — который по поступающей оттуда информации использует административный ресурс».

«Поскольку Дамдинов — министр образования Бурятии, то понятно, что ему подчинены школы», — заметил он.

«Борьба очень острая, и если по итогам выборов победит Дамдинов, у всех кандидатов к нему будут претензии — они уже практически объединились вместе против него. Этот регион называют наиболее сложным», — подчеркнул Миронов.

Жесткая конкуренция с применением административного ресурса наблюдается и в Краснодарском крае, где столкнулись коммунист Сергей Обухов и единоросс Владимир Евланов.

«Там наблюдается постоянное использование админресурса, применение насилия, задержания помощников кандидатов, агитаторов. Округ яркий в этой кампании. Исход его сложно предсказать. Обухов сильный кандидат, но Евланов — мэр города. Кроме того, для Евланова неизбежен уход с должности мэра, и это уже решено. Поэтому за место в Думе он бьётся не на жизнь, а на смерть. Иначе он уходит из политики», — указал эксперт.

Идут жалобы и из Красноярского края, где лидер «Патриотов России» Геннадий Семигин баллотируется по Дивногорскому одномандатному округу. От «Единой России» там выдвинулся заместитель председателя краевого правительства Виктор Зубарев. «Зубарев возглавляет должность в правительстве региона, одновременно зампред правительства, одновременно кандидат — неудивительно, что его обвиняют в применении административного ресурса», — отметил Миронов, добавив, что Семигин уже обращался в ЦИК в связи со срывом агитации.

Наиболее конкурентные округа наблюдаются в Астрахани и Челябинске, в Кировской области. В Москве на общем фоне заметно выделяется Люблинский одномандатный избирательный округ №199 округ, где с применением административного ресурса развернулась жесткая борьба между телеведущим Петром Толстым и депутатом Госдумы от Москвы, зампредом ЦК КПРФ Валерием Рашкиным, подчеркнул Миронов.

В Санкт-Петербурге интерес вызывает Юго-Восточный одномандатный избирательный округ №217, где выдвинулась кандидат от Партии Роста, глава реготделения партии, депутат всех шести созывов Госдумы Оксана Дмитриева. Здесь избирательная гонка идет на фоне разговоров о перевыборе губернатора, о возможности ухода в отставку нынешнего главы города Георгия Полтавченко. «Это прямая проекция на губернаторские выборы, возможно, следующего года. Возникнет та же история, как и когда избирали Полтавченко — либо Дмитриеву будут снимать, и начнется скандал, либо будут с ней как-то договариваться», — указал Миронов.

Напомнил эксперт и о Щелковском одномандатном округе №127, где коммунистка Наталья Еремейцева пожаловалась на кандидата от ЛДПР Сергея Жигарева за применение административного ресурса. «Здесь федерализовалась повестка — это попало в федеральные новости», — отметил он.

Отдельно выделяется Тольяттинский одномандатный избирательный округ №159, где от КПРФ баллотируется депутат Госдумы пятого и шестого созывов Леонид Калашников, начинавший свою трудовую деятельность на ВАЗе. «Округ проблемный, здесь идут бесконечные трудовые протесты уже много лет. Тольятти кипит, поэтому у Калашникова здесь большие шансы, а затем — борьба за место мэра», — пояснил глава ЦЭПР.

«Сейчас там глава города от «Гражданской платформы» Сергей Андреев, которого некогда продвигал Михаил Прохоров. В своё время здесь все партии были зачищены, в том числе не поднимала голову и «Единая Россия», поскольку были договоренности на федеральном уровне. Теперь у Калашникова появляется шанс занять эту должность в будущем», — указал политолог.

Тем не менее, несмотря на достаточное количество округов, где идет активная борьба между кандидатами, выборы 2016 года характеризуются снижением заинтересованности граждан в избирательном процессе как таковом — и это второе значительное отличие текущей ситуации от условий 2011 года, считает Миронов.

Если на прошлых выборах люди были настроены очень активно, и непосредственно после выборов были массовые протесты, то сейчас в обществе «господствует атмосфера уныния», заявил глава ЦЭПР: «Люди потеряли веру в возможность изменить что-либо с помощью митингов, пикетов, массовых акций и с помощью вообще выборов, голосования. Граждане не верят в политические институты и не знают, как им быть».

«Опять же очень пошатнулась вера в партии, потому что после того как в 2011 году прошли протесты, никто не попытался возглавить всю массу недовольных, не обозначились лидеры. Я не говорю сейчас конкретно про Москву. Важно, что в целом по стране этого не произошло», — подчеркнул Миронов.

Между тем недовольных сейчас намного больше, чем в 2011 году, заявил он: «Люди очень переживают из-за роста цен, из-за сокращения государственных услуг и падения их качества. Из-за неопределенности будущего, многим не платят зарплату. Но никто не пытается объединить людей в этой ситуации и подсказать им, что будет дальше».

«Даже «Единая Россия», которая обладает телевидением и радио, так и не предложила никакого антикризисного плана на эти выборы. Её программа вообще не включает антикризисную повестку. Там только разговоры о поддержке Владимира Путина», — указал политолог.

Таким образом, нельзя рассчитывать на то, что после выборов Государственная дума могла бы возглавить перемены в стране — «выбора нет, но и альтернативы на выборах не сформировалось», отметил Миронов.

«Весь центр тяжести политический останется в правительстве, в администрации президента, в корпорациях», — сказал в заключение он.

Напомним, выборы в Государственную думу пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут выбраны по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

В выборах в Госдуму по партийным спискам участвуют 14 партий — «Родина», «Коммунисты России», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская платформа», ЛДПР, Партия народной свободы, Партия роста», «Гражданская сила», «Яблоко», КПРФ, «Патриоты России» и «Справедливая Россия».