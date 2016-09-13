Тюмень, 13 сентября, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Двух оперуполномоченных управления экономической безопасности по Тюменской области подозревают во взяточничестве и покровительстве СПА-салонам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Установлено, что оперуполномоченный УЭБ по Тюменской области Дмитрий Шведов, проверяя СПА-салоны, якобы угрожал их руководителям привлечением к уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. За свое покровительство и непривлечение виновных к ответственности он, как считает следствие, требовал взятку. С этой целью Шведов, по версии следствия, фальсифицировал доказательства совершения коммерсантами правонарушений.

Так, в июне 2015 года от одного из руководителей коммерческой фирмы он получил взятку в размере 400 тыс. рублей. Спустя месяц Шведов, действуя в группе со своим коллегой по службе Сергеем Шевченко, якобы таким же способом получили от другого коммерсанта взятку в размере 200 тыс. рублей.

В октябре 2015 года Шведов пытался получить взятку в размере 200 тыс. рублей еще у одного из руководителей коммерческой фирмы. Для посредничества привлек своего знакомого Геворга Арутюняна. После перечисления денежных средств на банковский счет Арутюнян был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ России по Тюменской области.

Вскоре Шведов и Шевченко также были задержаны и по решению суда заключены под стражу. В ходе предварительного следствия Арутюнян заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве, и уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Это спасло Арутюняна от лишения свободы: ему присудили штраф в миллион рублей по ч. 3 ст.3 0 п. «б» ч.3 ст.291.1 УК РФ («Покушение на посредничество во взяточничестве»).

Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении оперуполномоченных УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области 29-летнего Дмитрия Шведова и 31-летнего Сергея Шевченко. Шведов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 («Получение взятки в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки»), ч. 1 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») и ч.1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Шевченко инкриминируют лишь получение крупной взятки.

Материалы уголовного дела направлены в Центральный районный суд города Тюмени.