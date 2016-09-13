Краснодар, 13 сентября, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Краснодар» выполнило просьбу Олега Кононова об отставке с поста главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.

fckrasnodar.ru Олег Кононов

Заявление было написано Олегом Кононовым 13 сентября. Теперь исполнять обязанности главного тренера «Краснодара» будет Игорь Шалимов, который раньше работал в тренерском штабе Кононова.

На официальном сайте футбольного клуба «Краснодар» размещено сообщение, выражающее Кононову Олегу Георгиевичу особую благодарность и признательность за работу.

Напомним, Олег Кононов тренировал футболистов клуба с 2013 года, под его руководством «Краснодар» трижды добивался выхода в групповой этап Лиги Европы УЕФА. Сейчас краснодарский футбольный клуб заработал после шести туров восемь очков и занимает седьмую строчку в турнирной таблице РФПЛ.