Калуга, 13 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области На форуме выступил Специальный представитель Президента России Сергей Иванов.

Второй Международный экологический форум «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование: современное состояние и направление развития» открылся сегодня, 13 сентября, в Калуге.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в работе форума приняли участие Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, а также около 700 делегатов из Камбоджи, Лаоса, Словении, Узбекистана и России.

Экологи, руководители научных и общественных организаций, вузов, региональных органов управления в сфере природопользования обсуждают наиболее актуальные вопросы экологической безопасности, перспективные направления природоохранной деятельности, новейшие разработки и инновационные проекты в данной сфере, а также перспективы развития экологического просвещения и экотуризма.

В двухдневной программе — занятия в секциях, круглые столы, экскурсии. Будет работать выставка современных достижений в области охраны природы.

Открывая форум, Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что в последнее время вопросам экологии уделяется всё больше внимания как на федеральном, так и на региональном уровнях. Эффективность принимаемых мер по снижению негативного воздействия на природу и ликвидации экологического ущерба во многом зависит от консолидации усилий населения, власти, бизнеса и научного сообщества. Представитель Президента подчеркнул, что калужский природоохранный опыт ломает сложившиеся в обществе стереотипы. Он будет интересен для обсуждения: «На фоне индустриального бума в области прослеживается устойчивая тенденция по улучшению качества питьевой воды, стабильно высокой остается чистота воздуха. Считаю, что проведение форума наглядно демонстрирует стремление руководства региона не только развивать экономику, но и решать задачи по внедрению «зеленых технологий», обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду», — подчеркнул Сергей Иванов.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской акцентировал внимание собравшихся на том, что в 2017 году вступают в действие нормативные правовые акты, которые предусматривают серьезную экологическую модернизацию промышленности, создание полноценной отрасли по переработке отходов. По мнению федерального министра, в калужском крае ведется серьёзная работа по реализации данных задач.

В выступлении губернатора Калужской области Анатолия Артамонова речь шла о необходимости ведения конструктивного диалога с населением в решении проблем, связанных с утилизацией отходов: «За пять лет объём ТБО в области вырос в четыре раза. Теперь муниципалитетам предоставлены возможность ограничивать ареал сбора отходов и право самостоятельно определять места строительства мусороперерабатывающих предприятий. Наша задача — сохранить уникальное природное богатство калужского края для жителей области, её гостей и будущих поколений», — резюмировал губернатор. Глава калужского региона также сказал о том, в ближайшем будущем в области будет вестись работа по совершенствованию инфраструктуры для экотуризма, что расширит возможности посещения особо охранных природных территорий без экологического ущерба.

Главный федеральный инспектор по Калужской области Александр Савин зачитал приветствие полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Александра Беглова к участникам форума. В нем, в частности, говорилось о том, что «в преддверии объявленных Президентом РФ Года особо охраняемых природных территорий и Года экологии город Калуга стал центром авторитетного обсуждения проблем в сфере охраны окружающей среды».

На пленарном заседании состоялось подписание соглашений о сотрудничестве Государственной компании «Российские автомобильные дороги» с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, а также с Правительством области. Данные документы определяют порядок взаимодействия в сфере охраны окружающей среды при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации, капитальном ремонте автомобильных дорог, переданных в доверительное управление Государственной компании «Автодор».

В этот же день почетные гости мероприятия посадили кедры в городском парке культуры и отдыха.