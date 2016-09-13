Липецк, 13 сентября, 2016, 18:47 — ИА Регнум. В Липецке руководителей медицинских учреждений обязали организовать походы подчиненных на выборы 18 сентября, передает портал Gorod48. Листовки, которые попали в руки липецких журналистов, написаны «от имени» регионального управления здравоохранения, но в ведомстве причастность к нему отрицают.

wqow.com Медицинский работник

Руководителей учреждений просили не только организовать походы подчиненных на голосование, но и обязать их привести с собой еще минимум трех человек, а также организовать контроль за выполнением этих требований.

Региональный избирком, получив информацию, обратился в управление здравоохранения, представители которого причастность к этому документу опровергли. Теперь «приглашениями» на выборы занимается МВД. Полицейским предстоит установить авторов документа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, внимания стоят и вполне официальные пригласительные листовки, которые избирком рассылал липчанам до 10 сентября: бланк был украшен лентой с бело-красно-синими полосками. В избиркоме пояснили, что отношения к флагу Российской Федерации этот символ не имеет — лента была всего лишь декоративным элементом. Однако новую партию приглашений пообещали сделать уже в других цветах.

18 сентября 2016 года липчанам предстоит проголосовать за депутатов в Госдуму. Депутатов будут избирать по смешанной системе: часть — по одномандатным округам, другую часть — по партийным спискам. Предыдущие выборы состоялись в 2011 году. Явка избирателей по Липецкой области составила 57,1%. «Единая Россия» набрала 40,3% голосов, КПРФ — 22,8%, «Справедливая Россия» — 16,6%, ЛДПР — 14,3%. Также в этот день состоятся выборы депутатов Липецкого областного совета.