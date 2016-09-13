Женева, Швейцария, 13 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Глава агентства ООН по делам беженцев считает, что Европа должна приложить больше усилий для интеграции новоприбывших из Сирии, Ирака и Афганистана, передаёт The Associated Press.

Юдель Пэн. Дети-беженцы. 1914

Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди говорит, что интеграция является «одним из величайших вызовов» будущего.

Гранди дал интервью AP в преддверии двух саммитов по беженцам и мигрантам, проходящих 19−20 сентября в Нью-Йорке. ООН призывает «эффективно» обращаться с отказами о предоставлении убежища, «чтобы люди не оказывались в подвешенном состоянии или исчезали».

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев видит необходимость в «большем размышлении и больших ресурсах» для интеграции мигрантов. Если всё это будет сделано надлежащим образом, то сможет «противостоять ксенофобским тенденциям, яростному неприятию и пропаганде против иностранцев».