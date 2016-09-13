Рыбинск, Ярославская область, 13 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Депутат муниципального совета Рыбинска Игорь Палочкин все-таки исключен из рядов «Единой России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM cсообщил заместитель председателя муниципального совета Рыбинска Александр Соколов.

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Поводом для исключения депутата из партийных рядов стал скандал, который осветил телеканал НТВ и ряд других СМИ. Соседка депутата рассказала, что Палочкин ночью пришел к ней с требованием убрать машину с общей парковки во дворе, так как к нему приехали родственники. Девушка ответила отказом. Утром у нее уже были проколоты 4 колеса. Народный избранник вызвал эвакуатор и вместе с девушкой переставил авто на газон.

Видеозапись инцидента была опубликована в интернете и имела широкий общественный резонанс. С первого раза рыбинские единороссы не смогли исключить Игоря Палочкина из партии, но сегодня они повторно собрались по данному вопросу.

«Решение об исключении принято, за 22, 4 — воздержались. Ситуация была непростая. Обсуждение было бурным, эмоциональным. Но мы сошлись на том, что полемика вышла за пределы личности. Мы исходили из того, что самоуправство под любым предлогом недопустимо», — сказал заместитель председателя муниципального совета Рыбинска, член политсовета городского отделения «Единой России» Александр Соколов.