Сыктывкар, 13 сентября, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Прокуратура Усть-Вымского района по поручению прокуратуры Республики Коми провела проверку по факту ДТП, которое произошло 10 августа 2016 года на автодороге Сыктывкар — Ухта и повлекло причинение различных травм несовершеннолетним. Автобус марки «КАВЗ», принадлежащий микуньскому городскому Дому культуры, в тот день перевозил 15 детей — участников детского танцевального коллектива из г. Микунь Усть-Вымского района в п. Синдор Княжпогостского района. Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии одному из пассажиров причинен тяжкий вред здоровью.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства, прокурорская проверка выявила многочисленные нарушения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов местного самоуправления, муниципального учреждения культуры и районного ГИБДД.

Так, управление культуры администрации Усть-Вымского района организовало поездку детей, не уведомив ГИБДД и не разработав программу маршрута. Вопреки требованиям закона, автобус «КАВЗ» 2002 года выпуска не оснащен тахографом и детскими удерживающими устройствами, позволяющими пристегнуть несовершеннолетних в возрасте до 12 лет. Перед выездом автобус не прошел предрейсовый технический контроль. В конструкцию транспортного средства водитель внес изменения, при которых его эксплуатация запрещена. Автобус на протяжении последних двух лет не проходил государственный техосмотр, а диагностическая карта каждое полугодие выдавалась заочно. Прокурор района направил в суд заявление о признании недействительной диагностической карты. По факту ее выдачи отделом ГИБДД района проводится административное расследование.

Также прокуратура выявила, что работники микуньского Дома культуры, отвечающие за обеспечение безопасности дорожного движения, не соответствуют профессиональным и квалификационным требованиям. В день поездки водитель с нарушением требований закона был отозван из отпуска для перевозки детей. В отношении должностных лиц учреждения культуры прокуратурой возбуждены административные дела.

Кроме того, за нарушения в сфере безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечены водитель автобуса и виновные работники Дома культуры. Управлением Госавтодорнадзора по Республике Коми Дому культуры г. Микунь выдано предписание об устранении нарушений транспортного законодательства.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на опасном участке трассы — повороте. Его обследование показало, что в полосе отвода автодороги, где произошла авария, не обеспечена нормативная видимость из-за наличия древесно-кустарниковой растительности. Накануне ДТП районное ГИБДД обследовало указанный участок автодороги в связи с организованной перевозкой другой группы детей, однако факт ограничения видимости был оставлен без внимания. Прокуратура внесла представление в ОМВД по Усть-Вымскому району и потребовала привлечь виновных лиц к ответственности. Государственному казенному учреждению «Управление автомобильных дорог Республики Коми» районное ГИБДД направило предписание о проведении работ по подрезке растительности.

В отношении водителя следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Вопросы готовности к перевозкам детей школьными автобусами в новом учебном году с участием представителя прокуратуры Республики Коми обсуждены на внеочередном заседании Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Кроме того, региональная прокуратура проинформировала временно исполняющего обязанности главы Республики Коми об итогах проверки и необходимости включения дополнительных мероприятий в подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми» региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы».