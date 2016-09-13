Ярославль, 13 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. Ярославская область не готова к введению новой системы обращения с коммунальными отходами, вступающей в силу с 1 января 2017 года. Но правительство региона так и не разработало основные документы, сообщил корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская область должна разработать территориальную схему обращения с отходами в регионе. Документ подразумевает подробное описание всей цепочки действий с отходами: начиная от источников их появления, анализа их количества и разбивки по видам и классам опасности, до мест обработки, утилизации, размещения. Весь этот процесс должен контролировать единый региональный оператор, действующий на территории всей области. Координацией всей этой работы занимается временная комиссия по формированию региональной нормативно-правовой базы в области обращения с отходами под руководством Александра Тарасенкова.

Однако такая схема правительством Ярославской области до сих пор не разработана. В результате критика в адрес Ярославской области прозвучала из Минприроды.

Глава Минприроды РФ Сергей Донской отметил, что отсутствие территориальной схемы к январю 2017 года автоматически приведет к неисполнению целого ряда норм федерального законодательства и пробуксовке реформы отрасли.

«В частности, отсутствие схем не позволит разработать программы в области обращения с отходами, запустить инвестиционные проекты, провести выбор регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», — говорится в сообщении Минприроды.

«Ведомство выражает опасения по поводу реализации на территории региона положений Федерального закона № 89-ФЗ. Территориальная схема должна быть разработана и утверждена Минприроды до 26 сентября, но в Ярославской области этот документ еще не готов. В настоящее время идет его разработка на основании статистических данных, которые, на мой взгляд, собираются слишком поспешно. Кроме того, получается, что работа, которая должна выполняться в течение полугода, будет сделана в кратчайшие сроки. Потому есть опасения, что фундаментальный документ будет сырым», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

Также депутат отмечает, что правительство Ярославской области так и не приняло решения по организации, которая будет участвовать в конкурсе на право стать единым региональным оператором. По мнению членов комиссии, этой работой должно заниматься предприятие, принадлежащее региону.

«Кроме того, есть масса других хозяйственных вопросов», — подчеркнул Александр Тарасенков.

Руководитель временной комиссии предложил вынести все проблемные вопросы на депутатские слушания. 13 сентября это предложение поддержал комитет Ярославской областной думы по аграрной политике и природопользованию. 20 сентября Совет думы рассмотрит эту инициативу и назначит дату слушаний.