Смоленск, 13 сентября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. 80% теплосетей Смоленска подготовлены к зиме, по данным на 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в смоленском филиале компании «Квадра».

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Как сообщается, в настоящее время энергокомпания завершила ремонт 14 участков магистральной теплосети, проходящей в Ленинском и Промышленном районах города. Частично включены участки теплосети в Заднепровском районе и в районе улицы Шевченко. Подготовлено к работе 56,2 км тепловых сетей — более 80% от общего объема.

По данным «Квадры», с начала ремонтной кампании устранено 127 повреждений на сетях, выявленных при гидравлических испытаниях, заменено 790 метров ветхих труб.

В плановом ремонте остаются участки теплосети в районе улиц Шевченко, Ленина — Бакунина и два участка теплосети в Заднепровском районе города (район улицы Кашена — Колхозной площади и улиц Фрунзе — Кутузова). Без горячей воды — 168 жилых домов и 18 социальных объектов.

Также в плане — ремонт участков ул. Дзержинского — Красноармейской слободы, ул. Ленина — Твардовского — Жукова. Завершить его обещают до начала отопительного сезона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Смоленске сегодня в замене нуждается 52,6 км тепловых сетей — 70,4% от общей протяженности. В 2015 году заменено 29,9 км — 7% от общего количества ветхих сетей. На полную замену ветхих тепловых сетей в Смоленске необходимо порядка 6,5 миллиарда рублей.

В конце июля губернатор Смоленской области Алексей Островский поставил руководство «Квадры» перед выбором: либо увеличить объемы финансирования при подготовке к зиме, либо попрощаться со статусом единой теплоснабжающей организации. В числе основных претензий к компании на тот момент называлось нарушение графика ремонтных работ, как следствие — длительное отсутствие горячего водоснабжения в домах горожан.

За отопительный сезон 2015−2016 годов в Смоленске было зафиксировано 39 нештатных ситуаций на магистральных тепловых сетях — на 25% больше, чем за предыдущий сезон.

Отопительный сезон, напомним, согласно законодательству, объявляется в том случае, если среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже восьми градусов по Цельсию. В 2015 году отопительный сезон объявили 8 октября.