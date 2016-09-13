Вологда, 13 сентября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В области завершен трехлетний проект по модернизации системы дошкольного образования. За это время в создание новых мест в детсадах было вложено 2,14 млрд рублей. 1,34 млрд из этой суммы — средства федерального бюджета, остальное — ассигнования из региональной казны и бюджетов муниципальных образований. За три года в регионе создано и реконструировано 47 детских садов, создано 7045 мест для дошколят, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования Вологодской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Урок физкультуры в детском саду

Только за первое полугодие 2016 года на Вологодчине дополнительно появилось порядка 400 мест в дошкольных учреждениях. Новые детские сады появились в Вологде, Вологодском и Бабушкинском районах. До конца года заработают образовательные учреждения в Вытегорском и Сямженском районах.

«Мы очень долго ждали появление нового детского сада. Началось строительство еще в 2014 году, но из-за недобросовестных подрядчиков возведение объекта серьезно затянулось. После смены подрядчика в конце 2015 года работа пошла гораздо быстрее. Наш детский сад сможет принять 80 ребятишек — есть современный пищеблок, музыкальный и спортивный зал, просторные группы. Открытие сада решает проблему с доступностью мест в садах для нашего села», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM заведующая детского сада «Солнышко» села имени Бабушкина Марина Лытаева.

На сегодняшний день доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет Вологодской области достигла 100% (РФ — 99,09%), для детей в возрасте до трех лет — 98,01% (в среднем по России — 86,52%). Между тем, стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет обеспечена в 20 районах региона: в Бабушкинском, Бабаевском, Вашкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Вытегорском, Грязовецком, Кадуйском, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Устюженском, Тотемском, Харовском, Чагодощенском, Череповецком, а также в Череповце.

Отметим, что новый учебный год начался в сентябре в 402 детских садах Вологодчины, которые посещают в 2016 году более 76 тыс. маленьких вологжан.