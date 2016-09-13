Киев, 13 сентября, 2016, 18:10 — ИА Регнум. В сентябре-октябре 2016 года на Украине пройдет демобилизация основной части военных, призванных в рамках 6-й волны. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам временно исполняющего обязанности начальника Главного управления персонала — заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Владимира Талалая, в сентябре необходимые документы будут направлены на подпись президент Петру Порошенко.

«Если не будет ухудшения военно-стратегической обстановки, в сентябре предполагается внести на рассмотрение президенту Украины проект соответствующего нормативного акта, начать увольнение 6-й очереди в текущем месяце и основную часть мобилизованных военнослужащих уволить в октябре 2016 года», — сказал Талалай.

Отмечается, что в органах военного управления и воинских частях приступили к разработке списков и планов-графиков увольнения личного состава. Процесс будет осуществляться постепенно, с целью недопущения снижения боеготовности подразделений, постепенного высвобождения должностей, сдачи должностей, боевой техники и имущества.

Подчеркивается, что уволенные в запас военнослужащие в обязательном порядке будут зачислены в оперативный военный резерв первой очереди.

Кроме того, пресс-служба Минобороны Украины проинформировала, что сегодня министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ о признании утратившими силу 395 приказов, принятых в предыдущие годы, которые своими положениями тормозили процессы принятия управленческих решений и мешали осуществлять реформы.

«Это уже пятый подобного содержания приказ, подписанный министром обороны Степаном Полтораком. Всего на данный момент соответствующими решениями было отменено более 1600 приказов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Порошенко заявлял, что Киев пока не будет проводить очередную, уже седьмую по счету волну мобилизации в «АТО». «Если не будет обострения на Востоке, сможем обеспечить увольнение предыдущих волн мобилизации, обеспечив комплектацию подразделений военными по контракту», — сказал он. По словам Порошенко, сейчас нет недостатка в желающих служить по контракту в ВСУ благодаря повышению в два раза зарплаты военных.