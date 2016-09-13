Архангельск, 13 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В 2016 году в сфере оплаты труда выявлено свыше 2,3 тыс. нарушений закона, в целях их устранения внесено около 1,1 тыс. актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 232 лица, органами предварительного расследования возбуждено 8 уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перерыв

С начала текущего года посредствам мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в организациях региона на сумму порядка 70 млн. руб.

Так, на контроле ведомства находится ситуация на архангельских предприятиях автобусных перевозок. Это МУП «Архангельское предприятие автобусных перевозок-1,-2», филиале № 1 ЗАО «Спецтрест № 2» и тд. По итогам совещания его участниками определены меры, способствующие выходу из сложившейся ситуации, в рамках компетенции межведомственной группы приняты решения рекомендательного характера.

Образование новой задолженности по заработной плате перед действующими работниками вышеуказанных муниципальных предприятий послужило поводом для возбуждения 19.08.2016 прокуратурой Архангельска в отношении их директора Ешимбетова Р.Р. административных дел. В целях восстановления нарушенных трудовых прав граждан арестованное судебными приставами в рамках исполнительного производства имущество должников в настоящее время реализуется на торгах.

Возбужденное по материалам проверки прокурора ЗАТО г. Мирный по факту невыплаты заработной платы в филиале № 1 ЗАО «Спецтрест № 2» уголовное дело расследуется, судебными приставами принимаются меры по исполнению судебных решений, вынесенных по искам этого прокурора в интересах работников данного акционерного общества, проводится оценка имущества должника, часть его уже в настоящее время находится на реализации на торгах.

Ранее мерами прокурорского реагирования удалось добиться выплаты долгов в указанных организациях на сумму более 22 млн. руб.

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, общая задолженность перед сотрудниками МУП «АПАП-1» и «АПАП-2» составляет более 6 млн рублей. Как пояснила заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова, к сожалению, законодательство не позволяет погасить долги перед работниками за счет средств городского бюджета, в том числе за счет средств резервного фонда главы города. Поэтому единственный законный способ — реализовывать имеющееся у предприятия имущество. Здание и территория, где располагается предприятие, находится в аренде, поэтому продать можно только автобусы — 46 единиц. Все они 2009−2010 года выпуска, причем на ходу из них порядка 17 единиц. На данный момент принято решение продать 11 автобусов, по каждому проводится процедура оценки.