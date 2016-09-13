2,3 тыс. нарушений в сфере оплаты труда выявлено в Архангельской области
Архангельск, 13 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В 2016 году в сфере оплаты труда выявлено свыше 2,3 тыс. нарушений закона, в целях их устранения внесено около 1,1 тыс. актов прокурорского реагирования, по инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 232 лица, органами предварительного расследования возбуждено 8 уголовных дел. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.
С начала текущего года посредствам мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в организациях региона на сумму порядка 70 млн. руб.
Так, на контроле ведомства находится ситуация на архангельских предприятиях автобусных перевозок. Это МУП «Архангельское предприятие автобусных перевозок-1,-2», филиале № 1 ЗАО «Спецтрест № 2» и тд. По итогам совещания его участниками определены меры, способствующие выходу из сложившейся ситуации, в рамках компетенции межведомственной группы приняты решения рекомендательного характера.
Образование новой задолженности по заработной плате перед действующими работниками вышеуказанных муниципальных предприятий послужило поводом для возбуждения
Возбужденное по материалам проверки прокурора ЗАТО г. Мирный по факту невыплаты заработной платы в филиале № 1 ЗАО «Спецтрест № 2» уголовное дело расследуется, судебными приставами принимаются меры по исполнению судебных решений, вынесенных по искам этого прокурора в интересах работников данного акционерного общества, проводится оценка имущества должника, часть его уже в настоящее время находится на реализации на торгах.
Ранее мерами прокурорского реагирования удалось добиться выплаты долгов в указанных организациях на сумму более 22 млн. руб.
Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, общая задолженность перед сотрудниками МУП «АПАП-1» и «АПАП-2» составляет более 6 млн рублей. Как пояснила заместитель главы Архангельска по городскому хозяйству Елена Петухова, к сожалению, законодательство не позволяет погасить долги перед работниками за счет средств городского бюджета, в том числе за счет средств резервного фонда главы города. Поэтому единственный законный способ — реализовывать имеющееся у предприятия имущество. Здание и территория, где располагается предприятие, находится в аренде, поэтому продать можно только автобусы — 46 единиц. Все они 2009−2010 года выпуска, причем на ходу из них порядка 17 единиц. На данный момент принято решение продать 11 автобусов, по каждому проводится процедура оценки.