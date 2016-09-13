Тамбов, 13 сентября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. В Тамбовскую область до конца года поступит 50 машин скорой помощи, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Сегодня, 13 сентября, глава администрации области Александр Никитин и председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин торжественно вручили медикам ключи от первой партии из 15 машин.

Студентки-медики на практике в «скорой помощи» после 3-го курса обучения. СССР

Машины, оснащенные в соответствии с современными стандартами, имеют большой арсенал средств для того, чтобы медики могли оказать помощь попавшим в беду людям в любой ситуации. До конца года в регион поступит порядка 50 единиц санитарного автотранспорта. Александр Никитин отметил, что масштабное обновление автопарка скорой помощи стало возможным только благодаря поддержке со стороны руководства страны.

Региональные власти уделяют особое внимание укреплению материально-технической базы лечебных учреждений. Развитие службы скорой медицинской помощи является одним из приоритетных направлений в здравоохранении Тамбовской области. В ее составе действуют 332 выездные бригады и более 200 единиц автотранспорта. Интенсивная работа службы требует постоянного обновления автопарка, ведь от этого зависит своевременность оказания медицинской помощи. В настоящее время в замене нуждается более 40% машин.

В рамках проекта «Качество жизни (Здоровье)» начата реализация важнейшего направления по обновлению автопарка службы скорой помощи. В соответствии с распоряжением правительства РФ в Тамбовскую область будет поставлено 34 санитарных автомобиля. Но после визита первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина было принято решение о дополнительной поставке в регион ещё 16 автомобилей. По словам Александра Никитина, это знаковое событие для тамбовского здравоохранения. Работа по обновлению автопарка продолжится и в следующем году.

Заместитель главы администрации области Тамара Фролова, курирующая социальный блок и здравоохранение, заверила, что новые машины скорой помощи получат и отдаленные территории. Люди могут быть уверены, что в случае необходимости «скорая» приедет вовремя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на минувшей неделе в Знаменском районе Тамбовской области открыли новое здание психоневрологического интерната. Строительство нового здания велось с 2014 года. Общая стоимость проекта составила 330 млн рублей. Теперь новый современный двухэтажный корпус станет новым местом для комфортного проживания 176 человек. Ранее в северной части Тамбова открыли филиал детской поликлиники имени Валерия Коваля. Здесь будут вести прием участковые педиатры, а также отоларинголог, хирург, невролог, ортопед и физиотерапевт. Кроме того, имеется лаборатория, оборудованы кабинет физиотерапии, прививочный и процедурный кабинеты. В филиале будут обслуживать более 4,5 тыс. детей.

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