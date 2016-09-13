Салехард, 13 сентября, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Бурые медведи сокращают стада северных оленей на Ямале, заявили учёные ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики».

Медведи

Медведи, по мнению ученых, сбежав от лесных пожаров из Югры, увеличили популяцию в соседнем Ямале. В ходе экспедиции в Пуровский район сотрудники центра изучения Арктики убедились в достаточности пастбищ для оленей. Но косолапые хищники в последние два года активизировались, забивая за лето по 10−15 голов оленей, нанося тем самым урон стадам. Причем медведям свойственно связываться с парнокопытными исключительно из-за отсутствия другой пищи. Популяция бурого медведя, по оценкам специалистов окружного департамента природно-ресурсного регулирования, выросла на 40%. И сейчас их насчитывается более полутора тысяч. Ученые предполагают, что с приходом югорских мишек их стало больше.

Кроме того, младший научный сотрудник центра Сергей Зуев сообщил на пресс-конференции по итогам полевых работ, что в Надымском районе олени застревают в болоте, тем временем стаи воронов выклевывают им глаза, и животные погибают. В Пуровском районе стая лис загрызла олененка. Уносят стабильно олений молодняк орлы.

Кроме того, бурые медведи стали выходить к людям. Как ранее сообщала пресс-служба администрации ямальского Надыма, они начали появляться около города, так как аномально жаркое лето на Ямале оставило их без достаточного урожая грибов и ягод. Природные пожары, бушевавшие и на Ямале, тоже сказались на вынужденном выходе мишек в населенные пункты.

Отметим, что на Ямале на этот год почти в два раза увеличена квота на отстрел медведей из-за роста их популяции. Сезон охоты на бурого медведя открыт 1 августа, стоимость лицензии на отстрел — порядка четырёх тысяч рублей.

Но желающих добыть медведя меньше, чем предложение. В прошлом году лимит был расширен в полтора раза, но поданы заявки были на 154 особи, когда квота составляла 254 медведя на отстрел, сообщает департамент природно-ресурсного регулирования Ямала.

Однако в Югре удивлены выводам учёных из соседнего округа. «О выходах наших медведей в тундру: я о таком не слышал. Зачем медведю ямальская тундра? Чем он там будет питаться?» — прокомментировал в разговоре с агентством «URA.Ru» директор департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО Евгений Платонов. Предпосылок для ухода на Ямал у югорского медведя нет, считает он. Пожаров в этом году было на уровне 2015 года, и тушили их быстро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале бурый медведь растерзал в августе прошлого года отца восьмерых детей. Тело 46-летнего оленевода было найдено в 38 километрах от села Самбург Пуровского района.

Мужчина, занимавшийся в тундре выпасом стада оленей, на своей упряжке выехал от места, которое занимало его стойбище, для заготовки полозьев на нарты. В связи с тем, что оленевод долго не возвращался, его товарищи отправились на поиски. В итоге 29 августа они обнаружили тело погибшего с множественными рваными ранами головы и тела. Тогда увеличение популяции медведей специалисты тоже поясняли лесными пожарами, только в Красноярском крае.