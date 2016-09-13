Москва, 13 сентября, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Эмбарго на поставки соли в Россию коснется прежде всего Украины, но ее доля в импорте в РФ невелика, и потеря украинских поставок лишь незначительно скажется на рынке, в том числе фармацевтических товаров. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября первый вице-президент «ОПОРы России» Павел Сигал, комментируя расширение перечня «санкционных» продуктов за счет соли.

Happy Krissy Морская соль

«Продуктовое эмбарго перекрывает поставки для Украины, но ее доля на рынке и сейчас невелика — около 7% в общем объеме импорта, остальное приходится на Турцию, Казахстан и Белоруссию, причем у последней — львиная доля», — отметил эксперт.

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Эмбарго на поставки соли, предполагающее запрет ввоза морской соли, незначительно скажется и на фармрынке, добавил Сигал. «Тем его секторам, которые связаны с поставкамис Украины, придется искать себе новых поставщиков, но здесь больших проблем не возникнет на фоне возобновления отношений с Турцией — местные производители будут рады заместить поставки с Украины своей продукцией. Локальные трудности продлятся не больше месяца-двух, к тому же фармпроизводители обеспечены запасами на несколько месяцев вперед», — подчеркнул эксперт.

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В перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, принявших санкции против РФ, внесена соль. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства. В Россию нельзя ввозить соль, в том числе столовую и денатурированную, а также хлорид натрия чистый и воду морскую. Запрет начнет действовать с 1 ноября 2016 года. Сейчас ответные санкции России, запрещающие ввоз ряда продуктов, действуют в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.