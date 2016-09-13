Варшава, 13 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Председатель Европейского совета Дональд Туск надеется, что предстоящий саммит Евросоюза убедит страны-члены в том, что Европа может эффективно защищать свои границы, передаёт ABC News.

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты преодолевают границы

Туск отметил, что «миграционный кризис» обнажил «слабость и хаос» в безопасности границ ЕС.

Он выступил в Варшаве после встречи с польским премьер-министром Беатой Шидло за три дня до саммита ЕС в Братиславе. На нём страны-члены, ожидается, будут обсуждать будущее блока после выхода из её состава Великобритании.

Туск, по его словам, пытался убедить Шидло в том, что Европа — нечто, о чём надо «совместно заботиться, а не атаковать или ставить под сомнение».

Ранее в одном из интервью Шидло отметила, что, если Евросоюз хочет спастись, его члены «должны внести реформы, быть смелыми и не бояться». Премьер Польши призывает внести коррективы в основополагающие договоры ЕС.