Киев, 13 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) утвердит оборонный бюджет страны на 2017 год. Об этом 13 сентября заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Днепропетровскую область, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сладкие сны Порошенко

Порошенко при этом выразил надежду на то, что военный бюджет Украины на 2017 год будет составлять 5% ВВП (до 5 млрд долл).

«Сейчас из Днепра я возвращаюсь на заседание СНБО, будем утверждать военный бюджет на 2017 год. И там будет 5% ВВП, я надеюсь 129 млрд гривен, которые пойдут на сектор обороны и безопасности. Это для того, чтобы украинский воин был хорошо обучен, хорошо одет, накормлен, вооружен и был символом опоры нашей независимости», — сказал Порошенко.

Ранее экс-министр обороны Анатолий Гриценко в эфире телеканала «112 Украина» заявил следующее: «Я ознакомился, предварительно, с теми показателями, которые закладываются в бюджет для Минобороны, если коротко, это оборонный бюджет не в условиях войны, в условиях мира».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Украине общий и специальный фонд оборонного бюджета составил 5% ВВП — около 113 миллиардов гривен. Из этой суммы 3% ВВП были заложены непосредственно на оборону. Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что на финансирование армии и безопасности в следующем году пойдет не менее 5% ВВП.