Чебоксары, 13 сентября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-августе 2016 года по сравнению с январем-августом 2015 года индекс промышленного производства составил 112,8%, в августе по сравнению с августом 2015 года — 104,6%, с июлем 2016 года — 95,15%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

ИА REGNUM На чебоксарском заводе «Электроприбор»

В обрабатывающих производствах по итогам восьми индекс составил 113,7%. Из 13-ти наблюдаемых видов экономической деятельности спад произошёл в трёх отраслях: производстве прочих неметаллических продуктов (93,1%), металлургическом производстве (88,9%) и деревообработке (индекс 98,6%). Максимальный рост зарегистрирован в производстве транспортных средств и оборудования (индекс 134,2%), производстве электрооборудования (126,1%), производстве машин и оборудования (125,3%).

Отметим, что наибольший рост показан после наибольшего прошлогоднего падения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наибольшее падение в обрабатывающих производствах было допущено в производстве транспортных средств и оборудования (индекс 60,8%), производстве машин и оборудования (69%).

В августе 2016 года по сравнению с августом 2015 года индекс в обрабатывающих производствах составил 104%, к июлю 2016 года — 94,3%.

В электроэнергетике в январе-августе 2016 года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс составил 105,3%. Объём добычи полезных ископаемых за указанный период снижен на 9,8%.