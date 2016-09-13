Ярославль, 13 сентября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы засомневались в том, что запрет розничной продажи алкоголя в дни праздников, связанных с детьми и подростками, даст должный эффект. Проект закона, разработанный муниципалитетом Ярославля, рассмотрел профильный комитет по аграрной политике, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ряд депутатов облдумы и зампред правительства Александр Шилов подвергли его жесткой критике. Особенные претензии вызвал предложенный запрет на продажу алкоголя в дни городов и муниципальных районов.

«Запрет никогда ни при каком раскладе со времен изгнания из рая не давал никакого эффекта. Мы это уже проходили неоднократно. Мы получим неуправляемое самогоноварение, таксистов, которые торгуют водкой из багажника. И то, с чего мы начали разговор — о бюджете. Предприниматели приносят доход в бюджет. Компанейщина не приводит ни к чему. Любой продовольственный магазин делает выручку именно в День города. В День знаний запретить — да пожалуйста», — сказал ио заместителя председателя Правительства Ярославской области Александр Шилов.

Александр Шилов назвал ситуацию с бюджетом Ярославской области «не тяжелой, а крайне тяжелой» и призвал не ущемлять права предпринимателей. Ему оппонировал лидер ярославских коммунистов депутат Александр Воробьев.

«Муниципалитет принял решение по этому вопросу почти единогласно. Там тоже много предпринимателей. У нас какие приоритеты — бизнес или здоровье детей, которых мы хотим оградить от алкоголя? Речь идет о разумных ограничениях, а не о запрете в целом. Мне лично как жителю города Ярославля стыдно смотреть на разгром, который остается после Дня города. Это какая-то Варфоломеевская ночь!» — сказал Александр Воробьев.

Эмоциональную дискуссию продолжил справедливоросс Андрей Ершов.

«Этот закон я воспринимаю как попытку человека, у которого за плечами три ходки, посадить смотреть балет «Лебединое озеро». Человек, если ему надо выпить, все равно найдет что выпить и нажрется! Дело не в продаже алкоголя, а в воспитании. Я бы запретил трансляцию телеканала ТНТ на терриитории Ярославской области — это было бы полезнее!» — сказал депутат Андрей Ершов.

Авторы законопроекта из муниципалитета Ярославля говорили о том, что аналогичные законы работают в ряде субъектов РФ, причем весьма успешно. На рестораны и кафе запрет не распространится, авторы хотят лишь пресечь спонтанное употребление алкоголя на улице в дни указанных праздников. Городские парламентарии заявили, что на их стороне и представители полиции.

«Мне удивительно слышать отзывы, что кто-то недополучит прибыль, кто-то будет ограничен в праве выпить. В наших руках здоровье и безопасность наших детей», — сказала депутат муниципалитета, кандидат биологических наук Елена Анашкина.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий предложил принять закон в первом чтении и доработать ряд его положений. В частности, вернуться к разговору о целесообразности запрета продажи алкоголя в дни городов. В итоге комитет поддержал это решение.