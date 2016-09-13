Ереван, 13 сентября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Новому премьер-министру Армении Карену Карапетяну будет предоставлена широкая свобода как в кадровой политике, так и при разработке программы нового правительства, заявил журналистам глава парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграм Багдасарян.

hhk,am Серж Саргсян и Карен Карапетян

По его словам, коренные изменения ожидаются как в составе правительства, так и в разных отраслях, вплоть до судебно-правовой системы.

О том, что новому премьеру будет предоставлена широкая автономия, пишет сегодня и армянская пресса.

По сведениям газеты «Айкакан Жаманак», Карен Карапетян поставил перед президентом Сержем Саргсяном предусловие о назначении на ключевые посты собственных кадров и получил согласие. В частности, по данным газеты, главу Комитета государственных доходов Ованнеса Овасепяна в ближайшее время может сменить директор компании «Газпром — Армения» Вардан Арутюнян, который является кадром Карапетяна и его сменщиком на посту главы компании «Газпром — Армения».

Газета «Грапарак», в свою очередь, пишет, что состав правительства Армении сменится на 80%. «Кстати, согласно некоторым слухам, Карену Карапетяну будет предоставлена возможность сформировать кабинет на своё усмотрение, и вероятно, что из-за границы прибудут совсем незнакомые обществу люди, так называемые хорошие менеджеры, которых Карапетян знает лично и доверяет им».

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А некоторые, в основном прозападные, газеты продолжаеют предполагать, что Карапетян — ставленник Москвы. К примеру, газета «Чоррорд ишханутюн» задаётся вопросом: «А может, Карена Карапетяна назначил совсем не Серж Саргсян? Может, из Москвы предложили, а он по привычке согласился и семь или восемь раз сказал спасибо. Это очень возможный сценарий».

По мнению же главы оппозиционной фракции Армянский национальный конгресс Левона Зурабяна, если даже на пост премьера будет назначен Иисус Христос, то он всё равно в этой системе ничего изменить не сможет. «Так что бессмысленно анализировать личные качества нового премьера».