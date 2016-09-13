Лондон, 13 сентября, 2016, 18:40 — ИА Регнум. «Кандидат в президенты Дональд Трамп открыто сказал, что США должны выйти из договора, если Европа откажется платить больше в общую кассу НАТО. По мнению республиканца, Штаты должны защищать только тех союзников, которые платят по справедливости», — отмечает газета.

Кукрыниксы. Кабальна НАТОвская сеть: в ней можно мигом «облысеть». 1977

«Платящих по справедливости», то есть согласных отчислять на нужды альянса 2% от своего военного бюджета, изданию с трудом удается наскрести по сусекам аж пять штук (всего членов в организации — 28).

«На данный момент только США, Польша, Великобритания, Эстония и Греция готовы перечислять в НАТО 2% своего годового военного бюджета или более, — называет Express всех, достойных американской защиты. — Германия, Франция, Испания и Канада даже не рассматривают перспективу увеличения своих платежей, далеких по размеру от требуемого уровня».