Мадрид, 13 сентября, 2016, 17:38 — ИА Регнум. «Испания потеряла 785 миллионов евро в 2015 году из-за вето, наложенного Россией на закупки у Мадрида сельхозпродукции. Ожидалось, что нынешним летом Россия продлит данные ограничения на год, но Москва приняла решение продлить его на больший срок — до конца 2017 года».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

Согласно статистическим выкладкам Института внешней торговли Испании (ICEX), продажи фруктов, таких как абрикосы, черешня, персики, сливы снизились на 153 млн, цитрусовых — на 98 млн, груш, айвы, яблок — на 17,2 млн. Невеселая картина и с овощами: потери от непоставок в Россию томатов составили на 136 млн евро.

«Экспорт испанской рыбы и морепродуктов потерял 28,6 млн евро, — отмечает газета. — В это же самое время возросли закупки Россией рыбного ассортимента у Гренландии, Фарерских островов и Белоруссии».

35% всех потерь испанского продовольственного экспорта приходится на мясную продукцию, в первую очередь — свинину.

«В 2012 году Испания занимала третье место среди стран мира по объему поставок в РФ фруктов (335 млн евро), шестое — по мясу (268,7 млн евро) и овощам (133,7 млн евро)», — подчеркивает СМИ. И в расстройстве констатирует:

«Понятно, что рано или поздно российский продовольственный рынок для стран ЕС вновь будет открыт. Вот только вновь занять свою нишу в нем Испании будет крайне сложно: все это время Россия занимается налаживанием своего сельского хозяйства и пищевой промышленности. Санкции ЕС инициировали в стране глубокий процесс перемен, ориентированный на импортозамещение, обеспечивающее РФ устойчивость и самодостаточность во многих секторах экономики».