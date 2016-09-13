Волгоград, 13 сентября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Волгограде от действия мошенников пострадала казна муниципального предприятия «Метроэлектротранс». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры 13 сентября, средства были похищены при исполнении договоров на выполнение работ по ремонту трамвайных путей.

Denis Zamiatin Трамвайные пути

Выявили недостачу в ходе надзорной проверки. Выяснилось, что подрядчиком по договорам, заключенным МУП «Метроэлектротранс» Волгограда с августа 2014 года по апрель 2015 года, являлось ООО «ПромЖелДорПуть». Фирма должна была отремонтировать порядка 3 км трамвайных путей по улице Ангарской от второго депо до кольца 36 школы. Все выполненные работы были оплачены муниципальным предприятием в полном объеме.

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Но при проверке оказалось, что в некоторых местах слой щебня, который по договору должен быть не меньше 18 см, отсутствовал совсем, что создало угрозу безопасности при перевозке пассажиров.

В результате завышения общей сметной стоимости работ муниципальному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Уголовное дело следствие возбудило по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года в Волгограде был осужден глава строительной фирмы, решивший нажиться на детях. Генеральный директор ООО «ПроектСтрой XXI век» Дмитрий Едигаров похитил при строительстве детсада в поселке Отрадное города Михайловка 22 млн рублей. Эту сумму предприимчивый директор потратил на погашение кредитов и личные нужды.