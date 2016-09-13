Москва, 13 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Российский фармацевты не опасаются введения эмбарго на морскую соль. На лекарства запрет на ввоз не распространяется, заявила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева, комментируя корреспонденту ИА REGNUM постановление правительства, согласно которому в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, принявших санкции против РФ, внесена соль, в том числе столовая и денатурированная, а также хлорид натрия чистый и вода морская.

ru.torange.biz Морская вода

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«Эмбарго распространяется только на продовольственные товары и не затрагивает лекарства», — сообщила Игнатьева.

В случает, если в список «санкционных» продуктов войдут спреи для промывания носа с морской водой, то для российских производителей хватит морской воды, отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

«Растворы для промывания носа, как правило, из морской воды. Поэтому я не вижу тут проблем. У нас достаточно морей, где можно добыть морскую воду», — пояснил он. К тому же эксперт отметил, что лекарственные препараты могут быть привезены из стран Адриатического моря, которые не наложили санкции на Россию.

Напомним, постановление о запрете ввоза соли вступает в силу с 1 ноября 2016 года. На данный момент ответные санкции России, запрещающие ввоз ряда продуктов, действуют в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.

Как ранее заявил депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ), из-за повышения цен на продукты питания и товары первой необходимости в ноябре — декабре 2016 года рост цен на соль не будет сильно заметным.

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