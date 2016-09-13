Калуга, 13 сентября, 2016, 17:31 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области Торжественный запуск первого в стране экодука

В Калужской области сегодня, 13 сентября состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию регионального участка с 124 по 174 км автомобильной дороги М-3 «Украина», в рамках которой был произведен запуск системы видеомониторинга миграции диких животных через экодук.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в мероприятии приняли участие Специальный Представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, Министр транспорта РФ Максим Соколов, губернатор области Анатолий Артамонов, председатель Правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах, генеральный директор акционерного общества «Дорожно-строительная компания «АВТОБАН» Алексей Андреев.

Обновленная магистраль отвечает и самым взыскательным экологическим требованиям за счет организации более благоприятного скоростного режима и комплекса мероприятий по охране окружающей среды. В частности, построен первый в стране экодук, который обеспечит безопасную миграцию животных. Для круглосуточного наблюдения установлена поворотная веб-камера с углом обзора 180 градусов и функцией ночного видения.

Специальный Представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов подчеркнул, что опыт Калужской области в реализации данного проекта доказывает, что «транспорт и экология — не враги». «Россия не может жить без дорог. Главное, чтобы они строились с умом. Тогда они могут даже помочь окружающей среде», — резюмировал Представитель Президента России.

Поблагодарив строителей и руководство калужского региона за высокий уровень взаимодействия, благодаря которому удалось открыть движение на три месяца раньше запланированного, Максим Соколов отметил, что это один из крупнейших реализованных в 2016 году дорожных объектов страны.

Реконструкция участка автомобильной дороги М-3 «Украина», была начата в 2014 году. Стоимость работ составляет более 17 миллиардов рублей. Здесь применены современные строительные материалы и технологии. Сегодня это участок трассы, на котором созданы условия для безаварийного движения: разделены встречные полосы движения, построены и реконструированы 6 развязок, 7 путепроводов, мосты и туннель для пешеходных переходов, организовано специальное освещение.

В завершение мероприятия губернатор Калужской Анатолий Артамонов поблагодарил собравшихся за содействие социально-экономическому развитию области и вручил областные награды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект реконструкции, содержания, ремонта и эксплуатации на платной основе трассы М3 «Украина» на участке 124−194 км реализуется в рамках долгосрочного инвестиционного соглашения, заключенного между Государственной компанией «Автодор» и АО «ДСК «Автобан». Срок действия соглашения — 23 года.

Реконструируемый участок автомобильной дороги М3 «Украина» 124−194 км проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам Калужской области и городскому округу Калуга. Скорость движения автотранспорта на новом участке порядка 120 км/ч.