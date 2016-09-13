Минск, 13 сентября, 2016, 17:30 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Предприятия белорусской экономики

Минфин Белоруссии опубликовал информацию о неисполнении обязательств по облигациям некоторыми эмитентами в период с января по август 2016 года. Среди неспособных исполнять свои обязательства как государственные, так и частные предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В списке потенциальных банкротов значатся ОАО «Оршанский инструментальный завод», ОАО «Пинский завод искусственных кож», Иностранное частное производственное унитарное предприятие «Нордальфа-Бел», ООО «Серж», СООО «НТС», ОАО «Брестский завод бытовой химии» и ЗАО «Могилевская швейная фирма «Вяснянка».

При этом четыре из указанных предприятий уже являются фигурантами дел о банкротстве. В частности, известная в республике фирма «Серж» — производитель нижнего белья, пытавшийся конкурировать на одном поле с известным белорусским брендом «Милавица». По некоторым показателям фирма даже занимала вторые позиции после лидера и претендовала на статус предприятия-тысячника. Однако уже в 2015 году на предприятии работало около сотни человек, фирма оказалась в должниках перед бюджетом и весной 2016 года оказалась на пороге банкротства.

ООО «Серж» (учредители — Сергей Атрощенко и Наталия Михалкович) не исполнены обязательства по погашению и выплате дохода по облигациям, выпущенным в 2012 и 2013 годах. Минфин проинформировал: «Экономическим судом города Минска 9 марта 2016 года начато производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «СЕРЖ».

Отметим, что у СП ЗАО «Милавица» последние годы дела шли не намного лучше. Прибалтийский собственник рассматривал даже вариант национализации белорусского актива, однако наступление кризиса в Белоруссии сдержало порыв щедрости белорусских чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко не признаёт наличие кризиса в Белоруссии. Тем не менее ещё в начале года белорусские аналитики прогнозировали, что осенью 2016 года постсоветскую республику может захлестнуть волна банкротств.