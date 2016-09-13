Самара, 13 сентября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Командование и личный состав 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии благодарно за ремонт уникального тренажера, который позволяет авиаторам оттачивать летное мастерство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alex Beltyukov В кабине дальнего бомбардировщака Ту-160

Отремонтировать важный объект удалось благодаря шефской помощи правительства Самарской области, оказанной по инициативе главы региона, отмечает пресс-служба губернатора.

«Командование и личный состав выражают Вам слова благодарности за ту помощь и содействие, которые Вы оказываете личному составу авиационного соединения, верите в его будущее, поддерживаете нас во всех делах во благо укрепления обороноспособности Российского Отечества. В современных условиях, обладая авиационными комплексами, предназначенными для применения самого мощного оружия, авиадивизия в составе Дальней авиации, входит в триаду стратегических ядерных сил и обеспечивает сдерживание потенциальных агрессоров», — написано в телеграмме самарскому губернатору врио командира дивизии, гвардии полковника Андрея Малышева.

В телеграмме также сказано, что личный состав, обсуживающий стратегические ракетоносцы «Ту-95МС» с почетным наименованием «Самара» и «Ту-160» с почетным наименованием «Николай Кузнецов» прикладывают все свои силы, знания и умения для того, чтобы самолеты были постоянно в боеготовном состоянии и всегда могли выполнить поставленные перед ними задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году самарская делегация посетила в рамках военно-шефской работы аэродром Энгельс в Саратовской области, включая авиационный тренажер стратегического ракетоносца Ту-160.