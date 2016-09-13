В Самаре починили тренажер ракетоносца «Ту-160» с авиабазы в Энгельсе
Самара, 13 сентября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Командование и личный состав 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной Донбасской Краснознаменной дивизии благодарно за ремонт уникального тренажера, который позволяет авиаторам оттачивать летное мастерство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отремонтировать важный объект удалось благодаря шефской помощи правительства Самарской области, оказанной по инициативе главы региона, отмечает пресс-служба губернатора.
«Командование и личный состав выражают Вам слова благодарности за ту помощь и содействие, которые Вы оказываете личному составу авиационного соединения, верите в его будущее, поддерживаете нас во всех делах во благо укрепления обороноспособности Российского Отечества. В современных условиях, обладая авиационными комплексами, предназначенными для применения самого мощного оружия, авиадивизия в составе Дальней авиации, входит в триаду стратегических ядерных сил и обеспечивает сдерживание потенциальных агрессоров», — написано в телеграмме самарскому губернатору врио командира дивизии, гвардии полковника Андрея Малышева.
В телеграмме также сказано, что личный состав, обсуживающий стратегические ракетоносцы «Ту-95МС» с почетным наименованием «Самара» и «Ту-160» с почетным наименованием «Николай Кузнецов» прикладывают все свои силы, знания и умения для того, чтобы самолеты были постоянно в боеготовном состоянии и всегда могли выполнить поставленные перед ними задачи».
Как сообщало ИА REGNUM, в этом году самарская делегация посетила в рамках военно-шефской работы аэродром Энгельс в Саратовской области, включая авиационный тренажер стратегического ракетоносца Ту-160.