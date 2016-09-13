Санкт-Петербург, 13 сентября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. У Западного скоростного диаметра (ЗСД) может появиться три новых развязки. Об этом завил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко во время рабочей поездки по центральному участку ЗСД, передает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM. По словам Полтавченко, речь идет о второй развязке с Васильевским островом в районе Шкиперского протока, а также о развязках в Приморском районе в продолжении Шуваловского проспекта и в районе Белоострова.

ИА REGNUM Мост через Корабельный фарватер на центральном участке ЗСД

«Вскоре будет запущен съезд (с ЗСД, — прим.ред.) на Васильевский остров, но этого, конечно, недостаточно. И мы только что приняли решение, что начнем проработку еще одного съезда, на южную часть Васильевского острова, чтобы обеспечить жителям возможность в любое время суток выезжать с острова и возвращаться домой», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

По его словам, это станет второй постоянно действующей переправой, наряду с Вантовым мостом на КАД на востоке города.

«Еще пару развязок мы планируем построить: в Приморском районе в продолжение Шуваловского проспекта и в районе Белоострова», — добавил Полтавченко. Он пояснил, что это даст возможность петербуржцам, а также жителям пригородов быстрее попадать в центр Петербурга и на трассу «Скандинавия».

ИА REGNUM План новых развязок

Полтавченко напомнил, что ЗСД — самый крупный в мире проект государственно-частного партнерства в области дорожного строительства. Протяженность его в целом будет составлять 46 км, а Центрального участка, который должен быть введен до конца года, — 12 километров.

«Мы договорились, что это (срок ввода Центрального участка), скорее всего, будет ноябрь месяц», — сказал губернатор. После ввода Центрального участка время проезда с севера на юг Петербурга в среднем составит около 20 минут.

По словам Полтавченко, пока не обсуждается стоимость пользования всей трассой ЗСД. Губернатор подчеркнул, что строителям необходимо вернуть инвестиции и получить прибыль, но при формировании тарифов правительство города будет следить за экономической ситуацией.

«В конечном итоге, я думаю, что все будут удовлетворены», — сказал губернатор Санкт-Петербурга.

По словам вице-губернатора Игоря Албина, все три развязки будут построены на основе соглашения с концессионером «Магистраль северной столицы» за счет инвестора, при этом строители могут приступить к работам уже осенью 2017 года. Глава АО «ЗСД» Игорь Лукьянов отметил, что наиболее сложной является развязка со Шкиперским протоком, так как Галерная гавань является памятником истории и культуры и находится под охраной КГИОП, в связи с чем возможное поле деятельности там крайне ограничено. Он считает, что второй съезд на Васильевский остров может появиться в 2019 году.Сегодня северным и южным участками ЗСД в сутки пользуются порядка 160 тыс. автомобилей. Руководитель ООО «Магистраль Северной столицы» Алексей Бнатов заметил, что с вводом в эксплуатацию центрального участка рост этого количества может составить от 30% до 100%, то есть поток увеличится как минимум на 55 тыс. автомобилей в сутки. За год количество транзакций может достигнуть 70 млн.

Западный скоростной диаметр — платная скоростная магистраль, соединяющая Кольцевую автомобильную дорогу (КАД) в южной части Петербурга с КАД на севере города и с трассой «Скандинавия».

Центральный участок Западного скоростного диаметра соединит уже функционирующие Южный и Северный участки ЗСД, сделав возможным сквозной проезд между севером и югом Петербурга, минуя центр города и КАД.