Загреб, 13 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. «Хорватское демократическое содружество» (HDZ) сегодня начнёт переговоры с бывшим младшим партнёром по коалиции, чтобы сформировать кабинет правительства. Об этом со ссылкой на лидера консервативной партии Андрея Пленковича передаёт Reuters. На внеочередных выборах (11 сентября) HDZ получила большинство парламентских мест.

pixabay.com Флаг Хорватии

HDZ выиграла 61 место в 151-местном парламенте в то время, как реформистская правоцентристская Most с 13 мандатами заняла третье место. Главный соперник консерваторов, социал-демократы, получили 54 места.

«Я договорился встретиться в 5 часов вечера с лидером Most Бозо Петровым, чтобы запустить переговоры между двумя сторонами», — рассказал Пленкович репортёрам.

HDZ и Most раньше уже составляли правительство, которое распалось в июне спустя пять месяцев после образования. С тех пор у консерваторов сменился лидер, а Пленкович обещает начать новую фазу кооперации.