Москва, 13 сентября, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Включение соли в список «санкционных» продуктов, запрещенных ко ввозу в Россию, — правильное решение, которое будет стимулировать отечественного производителя. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября депутат Госдумы Вадим Соловьев (КПРФ), комментируя расширение списка «санкционных» продуктов за счет соли. «По мировым запасам соли Россия занимает одно из первых мест в мире, если не самое первое, у нас только два соляных озера — Эльтон и Баскунчак — могут прокормить большую часть мира, включая Китай», — отметил он.

Донор Соль

По словам Соловьева, отечественные предприятия нуждаются в новых рынках сбыта. «Это правильное решение — нужно стимулировать отечественного товаропроизводителя и подключить его к производству нашего качественного, очень полезного для здоровья бесценного продукта, без которого человек не может жить. Мне кажется, это будет движение в правильном направлении, оно стимулирует наши предприятия, которые сегодня в условиях кризиса очень нуждаются в новых рынках сбыта и освоении различных направлений», — сказал депутат.

Соловьев выразил сомнения в том, что цены на соль из-за эмбарго вырастут сильнее, нежели цены на другие продукты. «Нас всех в ноябре-декабре ожидает беспрецедентный рост цен на все. Поэтому на этом фоне вряд ли повышение цены на соль будет заметно», — пояснил он. По оценке депутата, после выборов доллар «прыгнет» до 100−120 рублей, после чего население ждет огромный скачок цен на продукты питания, товары первой необходимости, электронику, медикаменты и так далее. «Поэтому они перетащили выборы с декабря на сентябрь месяц, потому что пик инфляции мы ожидаем в конце ноября — начале декабря», — подчеркнул парламентарий.

Согласно постановлению правительства, в перечень продуктов, запрещенных к ввозу в Россию из стран, принявших санкции против РФ, внесена соль. К ввозу в Россию запрещена соль, в том числе столовая и денатурированная, а также хлорид натрия чистый и вода морская. Постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года. Сейчас ответные санкции России, запрещающие ввоз ряда продуктов, действуют в отношении США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины.